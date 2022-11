Presiden Yoon Kunjungi Kamboja dan Indonesia untuk KTT ASEAN+3 dan G20

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akan menghadiri pertemuan puncak ASEAN plus tiga, pertemuan negara-negara anggota ASEAN bersama Korea Selatan, Jepang dan China, di Kamboja dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan digelar di Indonesia.Kantor Kepresidenan mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan koordinasi untuk menggelar pertemuan puncak antara Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang, serta pertemuan puncak antara Korea Selatan dan AS di sela-sela pertemuan tersebut.Presiden Yoon akan bertolak menuju Phnom Penh, Kamboja, pada hari Jumat (11/11) untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak dengan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang akan berlangsung hingga 13 November.Selama kunjungan di Kamboja, Presiden Yoon dijadwalkan akan menghadiri KTT Korea Selatan-ASEAN, KTT ASEAN plus 3 yang melibatkan Korea Selatan, Jepang dan China, serta KTT Asia Timur secara berturut-turut.Pada kesempatan itu, dia akan menyampaikan inisiatif solidaritas Korea Selatan dengan ASEAN dan strategi Indo-Pasifik yang baru.Selanjutnya, Presiden Yoon akan berangkat ke Bali untuk menghadiri KTT G20 dan menyampaikan pidato dalam sesi pertemuan mengenai pangan, energi, keamanan, dan kesehatan.Presiden Yoon dijadwalkan bertemu dengan para pengusaha Korea Selatan yang aktif berbisnis di Indoneisa dan mengikuti "KTT B20" yang akan dihadiri oleh para CEO perusahaan global terkemuka, pemimpin bisnis, serta organisasi-organisasi dari negara-negara G20.Dalam perjalanan ke Kamboja dan Indonesia, Presiden Yoon didampingi oleh Ibu Negara Kim Kun-hee.Seusai perjalanan itu, Presiden Yoon dijadwalkan akan mengadakan KTT antara Korea Selatan dan Belanda pada 17 November, serta KTT antara Korea Selatan dan Spanyol pada 18 November di Seoul, Korea Selatan.