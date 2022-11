Warga AS Berdarah Korea Andy Kim Menangkan Kursi Kongres Periode ke-3

Photo : YONHAP News

Warga negara Amerika Serikat (AS) keturunan Korea dari Partai Demokrat, Andy Kim, kembali terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan AS, menjadi anggota Kongres AS berdarah Korea pertama yang berhasil memenangkan masa jabatan ketiga dalam hampir 26 tahun terakhir.Menurut Associated Press (AP) pada hari Selasa (08/11), Andy Kim dari Partai Demokrat yang mewakili Distrik Ketiga New Jersey menang melawan pesaingnya dari Partai Republik, Bob Healey, pada pemungutan suara tanggal 3 November waktu setempat.Kim menjadi anggota Kongres pertama keturunan Korea yang menjabat selama tiga periode sejak Kim Chang-joon yang menjadi anggota Dewan Perwakilan AS mulai 1993 hingga 1999.Sebagai warga keturunan Korea generasi kedua dan pakar keamanan Timur Tengah, Kim terjun ke dunia politik dengan memulai karirnya di Kementerian Luar Negeri AS pada September 2009.Kim sebelumnya mendapatkan dukungan dari mantan Presiden Barack Obama dan Presiden Joe Biden yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden AS.