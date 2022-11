Andy Kim, Anggota Kongres AS Berdarah Korea, Terpilih Untuk Masa Jabatan Ketiga

Photo : YONHAP News

Anggota parlemen New Jersey Andy Kim menjadi warga Amerika Serikat (AS) berdarah Korea pertama yang kembali terpilih untuk masa jabatan ketiga di Kongres AS.Menurut Associated Press (AP) pada Selasa (08/11), anggota kongres dari Partai Demokrat yang mewakili Distrik Ketiga New Jersey itu mendapatkan 55 persen suara dukungan lebih banyak, mengalahkan lawannya dari Partai Republik Bob Healey yang yang mengamankan 44,2 persen suara dalam hasil pemilihan umum pukul 12.30 siang waktu setempat.Kim saat ini adalah anggota Kongres AS pertama berdarah Korea yang terpilih untuk masa jabatan ketiga, sejak mantan anggota Kongres berdarah Korea dari Partai Republik Jay Chang-joon Kim yang mewakili California pada tahun 1993-1999.Kim pertama terpilih menjadi anggota Kongres pada 2018, memenangkan pemilihan umum sela melawan anggota parlemen Tom MacArthur dari Partai republik, kemudian kembali menang pada 2020.Sementara itu, seorang anggota Kongres perempuan, Marilyn Strickland, yang juga berdarah Korea, dilaporkan terpilih kembali untuk mewakili Distrik 10 Washington.Kemenangannya dikonfirmasi setelah mengalahkan lawannya dari Partai Republik, Keith Swank.Mantan Wali Kota Tacoma, Washington pada 2010 hingga 2017, politisi berusia 60 tahun itu memulai masa jabatannya di Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Januari 2021. Dia menarik perhatian setelah mengenakan kostum tradisional Korea, Hanbok, dalam upacara inaugurasinya.Dua anggota Kongres AS berdarah Korea lainnya adalah Young Kim dan Michelle Park Steel, keduanya mewakili California, dan sedang berlomba untuk memenangkan masa jabatan keduanya.