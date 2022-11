Presiden Yoon Tekankan Kerja Sama dengan ASEAN+3 untuk Hadapi Tantangan Bersama

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan pada hari Sabtu (12/11) bahwa kerja sama dengan ASEAN Plus Tiga lebih penting dari sebelumnya.Menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Plus Tiga di Phnom Penh, Kamboja, di hari kedua tur Asia Tenggaranya, Presiden Yoon mengatakan krisis yang kompleks saat ini harus diatasi melalui solidaritas dan kerja sama.Dia mengatakan bahwa Korea Selatan akan berperan aktif sebagai ketua KTT trilateral tahun ini dengan China dan Jepang serta koordinator yang mewakili ketiga negara tersebut di ASEAN Plus +3.Memperhatikan sejumlah tantangan dalam hak asasi manusia, perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi serta perang yang berkepanjangan, Presiden Yoon mengatakan bahwa tanggapan bersama oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan tiga negara Asia Timur Laut akan membuahkan hasil menuju perdamaian global dan kemakmuran.KTT tersebut dihadiri oleh para pemimpin sembilan negara anggota ASEAN serta Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan Perdana Menteri China Li Keqiang.