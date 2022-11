Jika Korut Lakukan Uji Coba Nuklir, AS Akan Ambil Tanggapan Menyeluruh

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan memperingatkan bahwa jika Korea Utara melakukan uji coba nuklir ketujuh, maka rezim itu akan menghadapi tanggapan terkoordinasi dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang.Sullivan menerangkan dalam sebuah pengarahan pers bahwa para pemimpin dari ketiga negara telah mendiskusikan penanganan bersama untuk menanggapi uji coba nuklir Korea Utara dan tengah berkoordinasi penuh.Dia melanjutkan bahwa ketiga negara akan mengambil langkah tanggapan yang mecakup keamanan, ekonomi, dan diplomatik.Sementara itu, hasil pertemuan puncak antara Korea Selatan dan AS, dan antara AS dan Jepang juga dirilis.Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Presiden Joe Biden menyambut hangat keputusan Jepang untuk meningkatkan investasi di bidang pertahanan secara signifikan untuk menanggulangi ancaman di kawasan Indo-Pasifik.Presiden Biden juga membahas tentang pelaksanaan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping, ketika dia mengadakan pertemuan bilateral terpisah dengan pemimpin Korea Selatan dan Jepang.Konferensi Tingkat Tinggi antara AS dan China akan berlangsung pada Senin (14/11) pukul 18.30 waktu Korea.