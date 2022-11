Presiden Biden Sebut China Memiliki Kewajiban Mendorong Korut Bersikap Bertanggung-jawab

Photo : YONHAP News

Dalam pertemuan pertama antara Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping, Presiden Biden menyatakan dengan jelas kepada Presiden China Xi Jinping bahwa China memiliki kewajiban untuk mendesak Korea Utara agar bertindak bertanggung-jawab.Dalam sebuah pengarahan pers setelah konferensi tingkat tinggi (KTT) di Bali, Indonesia, pada Senin (14/11), Presiden Biden mengatakan bahwa dia tidak yakin apakah China dapat mengontrol tindakan peningkatan ketegangan Korea Utara, termasuk uji coba nuklir, namun pihaknya yakin Beijing tidak ingin Pyongyang meningkatkan ketegangan lebih lanjut melalui provokasi.Presiden Biden menambahkan bahwa dia telah menyatakan dengan jelas bahwa AS akan mengambil aksi tertentu yang "lebih defensif" jika Korea Utara melakukan aksi-aksi serupa, guna melindungi negara-negara sekutu AS, yaitu Korea Selatan dan Jepang.Dalam sebuah pernyataan setelah KTT selama tiga jam di sela-sela pertemuan G20, Presiden Biden mengangkat kekhawatiran mengenai sikap provokatif Korea Utara, menyebut bahwa semua anggota komunitas internasional memiliki kepentingan untuk mendorong Korea Utara bersikap bertanggung-jawab.Pernyataan itu juga menyebut bahwa Presiden Biden menggarisbawahi komitmen kuat AS untuk melindungi negara-negara sekutunya di Indo-Pasifik.