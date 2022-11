4 Anggota Kongres AS Berdarah Korea Kembali Terpilih dalam Pemilihan Sela

Photo : YONHAP News

Empat orang anggota parlemen Amerika Serikat (AS) berdarah Korea berhasil terpilih kembali dalam pemilihan umum sela AS.Seorang anggota parlemen dari Partai Republik yang mewakili distrik 45 California, Michelle Park Steel, berusia 67 tahun resmi kembali terpilih menjadi anggota Kongres, setelah mengalahkan pesaingnya dari Partai Demokrat Jay Chen pada Selasa (15/11) waktu setempat.Demikian, Michelle Park Steel menjadi salah satu dari sejumlah warga AS berdarah Korea yang terpilih kembali sebagai anggota Kongres AS, menyusul Andy Kim dari Partai Demokrat yang mewakili Distrik 3 New Jersey, Marilyn Strickland yang mewakili Distrik 10 Washington, dan Yong Kim dari Partai Republik yang mewakili California.Dengan kemenangan empat anggota parlemen AS berdarah Korea tersebut dalam pemilihan sela AS, termasuk Andy Kim yang terpilih untuk masa jabatan ketiga, komunitas warga Korea Selatan di AS menilai kekuatan politik yang mewakili suara warga Korea akan semakin kuat di kancah politik AS.