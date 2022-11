Korsel dan AS Adakan Konsultasi Kebijakan Nuklir Korut

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar konsultasi kebijakan nuklir Korea Utara tingkat Direktur Jenderal untuk membahas tanggapan menghadapi provokasi Korea Utara.Kementerian Luar Negeri di Seoul menyampaikan bahwa Kepala Komisi Perencanaan Perdamaian di bawah Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Jeon Young-hee bersama Wakil Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Jung Pak bertemu di Seoul pada Selasa (15/11).Pada pertemuan tersebut, keduanya bertukar pendapat mengenai penanganan provokasi Korea Utara dan situasi internal di Korea Utara.Jeon membeberkan bahwa pemerintah Seoul akan melanjutkan upaya untuk mendorong Korea Utara kembali ke meja perundingan berdasarkan inisiatif pemerintah Korea Selatan untuk menyediakan bantuan besar-besaran jika Korea Utara menjalankan proses denuklirsasi.Menanggapi hal tersebut, perwakilan AS Jung Pak kembali menyatakan dukungan penuh Washington akan inisiatif tersebut.Selain itu, keduanya sependapat bahwa masyarakat internasional harus bersatu dalam menangani provokasi ilegal Korea Utara. Untuk itu, kedua negara juga berkomimten untuk terus melanjutkan komunikasi erat dalam menghadapi isu Korea Utara ke depan.Saat ini, Korea Selatan dan AS terus mengadakan serangkaian pembicaraan terkait nuklir Korea Utara di berbagai tingkat mulai dari tingkat kepala negara hingga wakil menteri dan pejabat senior.Pada Kamis (17/11) besok, pejabat pemerintah dan pakar swasta dari kedua negara akan bertemu di Seoul untuk membahas cara pencegahan pencurian uang kripto oleh Korea Utara.