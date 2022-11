AS: Ancaman Siber Korut, Rusia, China Semakin Meningkat

Photo : Getty Images Bank

Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (AS) Alejandro Mayorkas mengungkapkan bahwa ancaman dunia maya dari negara-negara yang menunjukkan sikap bermusuhan, seperti China, Rusia dan Korea Utara, semakin meningkat dibandingkan sebelumnya.Hal ini dinyatakan oleh Mayorkas dalam sebuah pernyataan tertulis yang diserahkan sebelum dirinya menghadap sidang Komisi Keamanan di Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Selasa (15/11) waktu setempat.Dikatakan bahwa ancaman langsung yang dihadapi AS tampak lebih besar dan lebih rumit dari sebelumnya, sebagaimana musuh dan penjahat siber sedang mengembangkan kemampuan dan kecanggihannya serta mengabaikan norma internasional di dunia maya, termsuk transparansi dan perilaku yang bertanggung-jawab.Mayorkas melanjutkan bahwa negara-negara yang menunjukkan sikap bermusuhan, seperti Rusia, China, Iran dan Korea Utara, bersama para pejahat dunia maya di seluruh dunia terus memperkuat taktik mereka dan menciptakan konsekuensi yang lebih berbahaya.Selanjutnya, dia mengatakan bahwa serangan ransomware yang menargetkan lembaga keuangan, rumah sakit, dan saluran pipa serta jaringan listrik mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat, yang dapat menyebabkan keruntuhan demokrasi liberal dan melemahnya kepercayaan terhadap lembaga publik.Dia juga kembali menyebut mengenai serangan siber Korea Utara yang telah berhasil mencuri uang kripto dan dana lebih dari satu miliar dolar AS selama dua tahun terakhir untuk mendanai program senjata pemusnah massal.Selain itu, Mayorkas menambahkan bahwa AS terus memantau ancaman serangan senjata kimia, seperti pengembangan dan penggunaan senjata kimia, serta kemungkinan para penjahat mendapatkan pasokan bahan kimia.