Gedung Putih AS Kecam Peluncuran ICBM Korut

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) mengecam uji coba rudal balistik jarak jauh Korea Utara dan menyatakan akan mengambil langkah lanjutan yang dibutuhkan untuk keamanan AS dan negara-negara sekutu seperti Korea Selatan dan Jepang.Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional (NSC) Gedung Putih AS Adrienne Watson mengatakan pada Kamis (17/11) waktu setempat bahwa AS mengecam keras peluncuran rudal balistik jarak jauh Korea Utara.Ditambahkan pula bahwa Presiden Joe Biden telah menerima laporan terkait, serta tim keamaman AS akan melanjutkan pembahasan erat dengan negara-negara sekutu.Menurutnya, peluncuran ini melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menyebabkan ketidakstabilan regional.AS mendesak semua negara-negara untuk mengecam tindakan pelanggaran Korea Utara dan mendesak rezim tersebut untuk segera duduk di meja perundingan.Dikatakannya bahwa pintu dialog masih terbuka, namun Korea Utara harus berjanji menghentikan tindakan destabilisasi dan memilih diplomasi.Pihaknya menekankan akan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjamin keamanan AS, Korea Selatan, dan Jepang.