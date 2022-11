Dewan Keamanan PBB Gagal Ambil Aksi Tanggapi Peluncuran ICBM Korut

Photo : YONHAP News

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) gagal mencapai kesepakatan mengenai cara menanggapi peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) Korea Utara baru-baru ini dalam sebuah rapat pada hari Senin (21/11).Dalam rapat di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), negara-negara Barat, termasuk AS dan negara-negara Eropa, serta Korea Selatan dan Jepang "mengecam keras" peluncuran rudal Korea Utara yang berkelanjutan dan menyerukan tanggapan dari Dewan Keamanan PBB.Namun demikian, China dan Rusia yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB menggunakan hak veto mereka, dan mengulangi posisinya dengan menyalahkan Amerika Serikat atas provokasi bersenjata Korea Utara.Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan bahwa China dan Rusia "mendukung" Pyongyang dengan memblokir aksi Dewan Keamanan PBB dan gangguan yang disebabkan oleh kedua anggota tersebut membuat kawasan Asia Timur dan seluruh dunia dalam risiko.Utusan AS tersebut menambahkan bahwa AS akan memberikan kesempatan untuk Dewan Keamanan PBB meminta pertanggung-jawaban Korea Utara atas retorik berbahaya dan aksi destabilisasi yang dilakukan, serta AS akan mengusulkan pernyataan presiden untuk hal tersebut.Perwakilan Permanen Korea Selatan untuk PBB Hwang Joon-kook mengkritik China dan Rusia dalam rapat tersebut, menyebut bahwa pengembangan senjata nuklir Korea Utara difasilitasi oleh aksi yang tidak dilakukan dan perpecahan di Dewan Keamanan PBB.