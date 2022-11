Pasukan Khusus Pencegahan Rudal Korut Dibentuk di Bawah Komando Indo-Pasifik AS

Photo : YONHAP News

Pasukan khusus pencegahan rudal Korea Utara dibentuk di bawah Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat (USPACOM).Sumber Washington mengatakan pada Senin (21/11) waktu setempat bahwa USPACOM mengumumkan pembentukan pasukan Komando Ruang Angkasa Indo-Pasifik di bawah naungannya pada Selasa (22/11) dan memulai misi skala penuh.Komando Ruang Angkasa Amerika Serikat (AS) dipindahkan dari bawah naungan Angkatan Udara AS pada Desember 2019, dan menjalankan misi terkait sistem peringatan rudal, jaringan kontrol satelit militer, GPS, dan pengoperasian pesawat ruang angkasa X-37B untuk pengembangan luar angkasa.Komando Indo-Pasifik AS menaungi Komando Korps Marinir Pasifik, Komando Armada Pasifik, Komando Angkatan Darat Pasifik, Komando Angkatan Udara Pasifik, serta Komando Angkatan Ruang Angkasa yang baru dibentuk.Ini adalah pertama kalinya pasukan ruang angkasa dibentuk di bawah komando regional.Komando Angkatan Ruang Angkasa ini merupakan tanggapan dari pengembangan rudal Korea Utara, Rusia, dan China, yang menimbulkan ancaman bagi AS, serta bertugas menangani ancaman militer dengan memanfaatkan ruang angkasa.Pada 18 November, Korea Utara meluncurkan rudal balistik antar-benua (ICBM) ke arah Laut Timur yang mampu terbang sejauh 1.000 km di ketinggan 6.100 km dengan kecepatan 22 kali kecepatan suara.Apabila ICBM tersebut diluncurkan dari sudut normal dengan menargetkan AS, maka rudal balistik itu dapat terbang hingga 15.000 kilometer hingga mencapai daratan AS.