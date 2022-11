Photo : KBS News

Drama KBS Korea "The King's Affection" menerima penghargaan Emmy Internasional.Dalam upacara penganugerahan International Emmy Award ke-50 yang digelar di New York, Amerika Serikat (AS), pada Selasa (21/11) waktu setempat, drama "The King's Affection" berhasil memenangkan penghargaan sebagai Telenovela Terbaik, dengan mengalahakan drama-drama produksi China, Spanyol, dan Brasil.Drama "The King's Affecton" berkisah mengenai seorang putri raja yang dibuang karena terlahir sebagai perempuan dan akhirnya menyamar menjadi pria untuk menggantikan kembarannya menjadi putra mahkota.Pada September dalam ajang Penghargaan Drama Seoul ke-17, pemeran utama Park Eun-bin memenangkan penghargaan sebagai Aktor Terbaik dan penulis skenario drama tersebut juga menerima penghargaan sebagai Penulis Skenario Terbaik.Kepala tim drama KBS mengatakan bahwa dia gembira "The King's Affection" menjadi drama Korea Selatan yang berhasil memenangkan penghargaan Emmy Internasional, sembari menyebut potensi global drama Korea.Ditambahkan pula, dengan cinta dari seluruh dunia untuk konten Korea, dia merasa bertanggung-jawab untuk berupaya keras agar drama KBS memainkan peranan penting dalam perkembangan konten Korea.Emmy Internasional diselenggarakan oleh Akademi Seni dan Sains Televisi Internasional, dan merupakan salah satu penghargaan bergengsi di dunia penyiaran global.