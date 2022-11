Korsel Desak Komunitas Internasional Ambil Tanggapan Tegas Terhadap Korut

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan mendesak komunitas internasional untuk mengambil tanggapan tegas terhadap aksi Korea Utara yang melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) Hwasong-17 baru-baru ini.Duta Besar Korea Selatan untuk PBB Hwang Joon-kook menyampaikan di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada Senin (21/11) waktu setempat bahwa peluncuran ICBM Korea Utara mengabaikan norma internasional, termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB dan Piagam PBB.Duta Besar Hwang juga mengecam Korea Utara yang mengabaikan otoritas PBB, sembari menyebut mengenai pernyataan Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son-hui tentang Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang disebutnya sebagai "orang-orangan sawah AS".Dubes Hwang mengungkapkan bahwa Korea Utara telah meluncurkan 40 rudal balistik sejak Dewan Keamanan PBB gagal menjatuhkan sanksi tambahan atas Korea Utara pada Mei lalu, dan terus mengembangkan senjata nuklir dengan memanfaatkan tidak adanya aksi yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB.Ditambahkannya, sekarang adalah saatnya seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB untuk bergabung dan mengambil langkah tegas menghadapi provokasi nuklir Korea Utara yang sembrono.Hwang secara tidak langsung mengkritik tanggapan dunia internasional terhadap Korea Utara yang tidak tegas akibat adanya penolakan dari China dan Rusia yang merupakan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.Dia meminta negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB agar mendukung usulan pernyataan presiden yang disarankan oleh Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas Greenfield untuk menggantikan resolusi sanksi.