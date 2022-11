AS Berjanji Terus Suarakan Kekhawatiran Mengenai Provokasi Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengangkat kekhawatiran kepada China dan negara-negara lain di dunia mengenai kurangnya tanggapan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap provokasi rudal Korea Utara.Dalam sebuah jumpa pers pada Selasa (22/11), Juru Bicara Pentagon Sabrina Singh mengungkapkan bahwa kegagalan Dewan Keamanan PBB untuk mengambil aksi atas peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) Korea Utara terkini akibat adanya penentangan dari China dan Rusia.Dia mengatakan bahwa AS telah sangat lantang menyuarakan mengenai dampak destabilisasi dan aksi Korea Utara yang berkelanjutan, serta AS akan terus membuat kekhawatiran tersebut jelas bagi China dan negara-negara lainnya.Singh juga menyebut bahwa Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah menyampaikan kekhawatiran mengenai provokasi Korea Utara yang terus berlanjut dalam sebuah rapat bersama rekannya dari China, Wei Fenghe, meminta China untuk mengimplementasikan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB secara menyeluruh.