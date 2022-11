Sentimen Bisnis Korsel Catatkan yang Terendah dalam Hampir 2 Tahun

Photo : YONHAP News

Sentimen bisnis turun ke level terendah dalam hampir dua tahun terakhir, di tengah melemahnya permintaan domestik dan kebekuan pasar perumahan.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada Rabu (23/11), indeks survei bisnis (BSI) untuk semua industri turun 1 poin per bulan, tercatat sebesar 75 di bulan November, menandai yang terendah dalam 23 bulan terakhir sejak Desember 2020 saat tercatat sebesar 75.Angka di bawah 100 mengindikasikan bahwa jumlah yang pesimis melebihi yang optimis. Indeks setimen tersebut terus turun mengarah ke pesimis selama tiga bulan berturut-turut setelah sempat naik ke 80 pada Juli dan 81 di Agustus.BSI untuk manufaktur turun 2 poin per bulan mencapai 74 di November, sementara indeks untuk non-manufaktur, seperti restoran, grosir, dan retail, turun 3 poin menjadi 76, merupakan yang terendah sejak Februari 2021.Sementara itu, proyeksi bisnis lokal untuk Desember juga turun 2 poin per bulan menjadi 74, yang terendah sejak Januari 2021.