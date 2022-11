Kim Yo-jong Kecam DK PBB Bahas Uji Coba ICBM Terbaru Korut

Photo : YONHAP News

Kim Yo-jong, Wakil Direktur Departemen Komite Sentral Partai Buruh sekaligus adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, mengkritik Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menggelar pembahasan mengenai peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) terbaru Korea Utara.Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Selasa (22/11), Kim mengklaim DK PBB menutup mata atas latihan militer dan peningkatan kemampuan pertahanan yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS), namun mempermasalahkan tanggapan Korea Utara terhadap latihan tersebut melalui pengimplementasian hak bela diri yang tidak dapat diganggu gugat.Selanjutnya, Kim mengecam DK PBB yang menerapkan standar ganda dengan mengadakan rapat terbuka untuk mendiskusikan peluncuran ICBM terbaru Korea Utara.Kim juga mengkritik pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat (AS) bersama sejumlah negara sekutunya, termasuk Korea Selatan dan Jepang, yang mengungkapkan kemarahan atas kegagalan pengambilan aksi tanggapan DK PBB terhadap Korea Utara.Kim menyebut langkah yang dipimpin oleh AS tesebut sebagai pelanggaran keras terhadap hak bela diri Korea Utara dan merupakan provokasi politik serius yang bertujuan untuk meningkatkan krisis di Semenanjung Korea ke fase baru.Dia kemudian memperingatkan bahwa Pyongyang tidak akan menoleransi pihak manapun yang mengecam hak bela diri negaranya, dan rezim Korea Utara akan melanjutkan tanggapan yang sangat kuat hingga akhir.Sementara itu, menurut laporan Radio Free Asia (RFA), menanggapi penyataan Kim, Misi AS untuk PBB menyampaikan pada Rabu (23/11) bahwa Korea Selatan dan AS telah lama terlibat dalam latihan militer gabungan yang tidak menimbulkan ancaman bagi Korea Utara maupun negara-negara lain.