Misi AS untuk PBB Tanggapi Kecaman Kim Yo-jong Mengenai Rapat DK PBB

Photo : YONHAP News

Radio Free Asia (RFA) melaporkan Misi Amerika Serikat (AS) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan bahwa latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS telah lama dilaksanakan dan tidak menimbulkan ancaman bagi Korea Utara.Juru Bicara Misi AS untuk PBB membuat pernyataan tersebut pada Rabu (23/11), menanggapi tuduhan Kim Yo-jong, Wakil Direktur Departemen Komite Sentral Partai Buruh sekaligus adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, bahwa Dewan Keamanan PBB telah menerapkan standar ganda.Kim mengklaim bahwa DK PBB menutup mata terhadap latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS, namun mempermasalahkan peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) Korea Utara yang dilakukan sebagai tanggapan untuk membela diri.Seorang pakar urusan Asia AS, Dennis Wilder, mengatakan kepada RFA bahwa latihan militer gabungan tradisional Korea Selatan dan AS bukan subjek sanksi PBB, sementara peluncuran rudal balistik Korea Utara tidak dapat disamakan sebagaimana peluncuran tersebut merupakan subjek dalam sanksi Dewan Keamanan PBB.Dia mengisyaratkan bahwa latihan gabungan Korea Selatan dan AS bersifat pertahanan, sedangkan aksi penembakan rudal balistik Korea Utara ke dekat wilayah teritorial Korea Selatan dan Jepang merupakan provokasi agresif.Kim Yo Jong mengeluarkan pernyataan tersebut setelah anggota Dewan Keamanan PBB berkumpul untuk mengadakan rapat darurat pada Senin (21/11) waktu setempat.Namun, negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB tidak berhasil menyepakati tanggapan bersama terhadap aksi peluncuran ICBM Korea Utara.Usai rapat Dewan Keamanan PBB, AS, Korea Selatan dan Jepang bersama 14 negara lain mengutuk keras peluncuran rudal Hwasong-17 oleh Korea Utara dan mendesak denuklirsasi Korea Utara.