SK On Akan Membangun Pabrik Bahan Perantara Nikel Di Indonesia

Photo : YONHAP News

Perusahaan besar Korea Selatan SK On akan membangun pabrik produksi bahan perantara nikel di Indonesia bersama sejumlah perusahaan di bidang baterai baik di dalam maupun luar negeri.Pada hari Kamis (24/11) SK On menyatakan bahwa pihaknya telah menandatangani Nota Kesepahaman bersama perusahaan baterai sekunder Ecopro dan perusahaan produksi prekursor Tiongkok, GEM untuk membangun badan usaha produksi bahan perantara nikel di Indoensia.Tiga perusahaan tersebut akan membangun pabrik produksi nikel dan Mixed Hydroxide Precipitate(MHP) di Sulawesi, Indonesia untuk memproduksi MHP sebesar 30 ribu ton per tahun mulai kuartal ketiga tahun 2024 mendatang.Jumlah tersebut mampu memproduksi 43 GWh baterai mobil listrik yang dibutuhkan untuk 600 ribu unit mobil listrik.MHP dianggap lebih aman daripada bahan perantara lainnya dan memiliki harga yang rasional, sehingga mendapat banyak sorotan sebagai bahan utama dalam nikel sulfida yang dibutuhkan dalam produksi prekursor baterai.Tiga perusahaan tersebut tengah mempertimbangkan produksi nikel sulfida dan prekursor di Korea Selatan berdasarkan MHP yang disediakan.Apabila SK On menggunakan nikel sulfida yang diproduksi di Korea Selatan untuk membuat produksi baterai mobil listrik AS, hal tersebut dapat memenuhi persyaratan dari UU Pengurangan Inflasi AS.