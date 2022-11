USFK Berencana Bentuk Komando Ruang Angkasa Tanggapi Ancaman ICBM Korut

Photo : YONHAP News

Pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan (USFK) akan meluncurkan unit komando ruang angkasa, sebagaimana Washington menanggapi dengan serius ancaman rudal Korea Utara akhir-akhir ini, termasuk ancaman rudal balistik antar-benua (ICBM).Mengingat ICBM Korea Utara dapat dipasangi hulu ledak nuklir yang memiliki kemampuan untuk menjangkau daratan Amerika Serikat (AS), USFK bertujuan mendeteksi dan memantau proyektil yang terbang ke luar angkasa.Menurut beberapa sumber pemerintah Korea Selatan pada Sabtu (26/11), Kementerian Pertahanan AS berencana untuk membentuk Komando Ruang Angkasa AS di bawah USFK pada akhir tahun ini.Serupa dengan langkah AS yang baru-baru ini meluncurkan Komando Ruang Angkasa di bawah Komando Indo-Pasifik, USFK juga akan memiliki Komando Ruang Angkasa, menjadi komando kedua di luar daratan AS.Selain USFK, satuan pasukan ruang angkasa lainnya diperkirakan juga akan dibentuk di bawah Komando Pusat AS untuk wilayah Timur Tengah hingga akhir tahun ini.Dalam Strategi Keamanan Nasional (NSS) yang baru-baru ini diumumkan, militer AS mengatakan tengah mendorong rencana untuk membentuk komando ruang angkasa di bawah komando tempur untuk mewujudkan pelaksanaan pencegahan yang terintegrasi.Komando Ruang Angkasa USFK direncanakan terhubung dengan Komando Ruang Angkasa di angkatan militer lainnya untuk memungkinkan berbagi informasi intelijen secara real-time terkait program rudal dan nuklir, termasuk ICBM Korea Utara.