Photo : YONHAP News

Dalam ajang Blue Dragon Film Awards 2022, film "Decision to Leave" yang disutradari Park Chan-wook berhasil meraih total enam penghargaan. Film tersebut menyapu penghargaan di kategori Film Terbaik, Aktor Terbaik, Aktris Terbaik, Sutradara Terbaik, Musik Terbaik, dan Skenario Terbaik.Blue Dragon Film Awards 2022 digelar pada 25 November, dan film "Decision to Leave" mendapatkan nominasi di 12 kategori, kemudian menjadi film Korea dengan peraihan penghargaan terbanyak dalam ajang penghargaan tersebut tahun ini.Ini juga merupakan penghargaan Sutradara Terbaik ketiga yang diraih oleh sutradara Park di Blue Dragon Award, setelah memenangkan penghargan serupa untuk film "Joint Security Area" dan "Old Boy."Sementara itu, aktor Lee Jung-jae, bintang utama "Squid Game", memenangkan penghargaan sebagai sutradara pendatang baru terbaik untuk debutnya sebagai sutradara film "Hunt", yang juga menang dalam katogori penyuntingan terbaik dan pencahayaan terbaik.Penghargaan Aktor Pendukung Terbaik dianugerahkan kepada Byun Yo-han yang berperan sebagai jenderal Jepang dalam film "Hansan: Rising Dragon", sementara Aktris Pendukung Terbaik dimenangkan oleh Oh Na-ra untuk penampilannya dalam film "Perhaps Love".Penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik diberikan kepada Kim Dong-hwi yang membintangi film "In Our Prime" dan aktris Kim Hye-yoon untuk perannya dalam "The Girl on a Bulldozer".