Dubes Korsel untuk AS : Reaksi Tajam Korut Tunjukkan Efektivitas Tanggapan Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Duta Besar (dubes) Korea Selatan untuk Amerika Serikat (AS) Cho Tae-yong mengatakan pada Senin (28/11) bahwa retorika keras dan protes yang dibuat oleh Korea Utara membuktikan bahwa upaya gabungan antara Korea Selatan dan AS bekerja.Dubes Cho membuat penilaian tersebut dalam sebuah pertemuan bersama para wartawan di Washington, AS, mengatakan bahwa Korea Utara terus melakukan provokasi tahun ini dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya.Kim Yo-jong, adik perempuan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang memiliki kekuasan politik, baru-baru ini menyebut pemerintahan Yoon sebagai "para idiot" sembari mengungkapkan kemarahan terhadap Seoul yang mendorong penerapan sanksi tambahan atas peluncuran rudal Pyongyang yang berkelanjutan.Dubes Cho mengatakan bahwa seperti yang terlihat pada pernyataan-pernyataan yang dirilis akhir-akhir ini oleh para diplomat top Korea Utara seperti Choe Son-hui dan Kim Yo-jong, Pyongyang berupaya menyalahkan Seoul dan Washington atas provokasinya, mempermasalahkan pelaksanaan latihan militer gabungan antara AS dan Korea Selatan serta pencegahan yang diperpanjang dari AS. Ditambahkannya, upaya-upaya ini tidak dapat diterima oleh komunitas internasional.Cho kemudian mengatakan bahwa reaksi tajam Korea Utara adalah bukti bahwa upaya Korea Selatan dan AS efektif.Menyebut bahwa Pyongyang telah menembakkan 63 rudal balistik pada tahun ini, jauh lebih banyak dibandingkan rekor sebelumnya sebanyak 25 rudal pada 2019, Cho mengatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat bersama Jepang bekerja sama dengan erat untuk menghadapi provokasi Korea Utara.Dubes Cho menambahkan bahwa Seoul dan Washington juga menanggapi aktivitas-aktivitas siber ilegal Korea Utara yang bertujuan untuk mengamankan dana untuk program rudal dan nuklirnya.