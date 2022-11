AU Korsel dan AS Laksanakan 'Operation Christmas Drop'

Photo : YONHAP News

Angkatan Udara Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan negara lainnya melaksanakan kegiatan kemanusiaan dalam rangka hari raya natal yang diberi nama 'Operation Christmas Drop' di wilayah Pasifik Selatan.Angkatan Udara Korea Selatan mengatakan pada Selasa (29/11) bahwa pihaknya mengambil bagian dalam operasi Hari Natal yang diselenggarakan oleh Komando Angkatan Udara Anderson AS di Guam hingga tanggal 12 Desember mendatang.Operasi tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 1952 untuk memberikan produk kebutuhan sehari-hari kepada para penduduk di pulau sekitar Mikronesia, yang terletak di selatan dari Guam, pada Desember setiap tahun.Angkatan Udara Korea Selatan telah berpartisipasi dalam latihan tersebut sejak tahun lalu atas undangan Angkatan Udara AS. Tahun ini, Angkatan Udara Jepang, Australia, dan Selandia Baru juga turut berpartisipasi.Dalam rangka operasi tersebut, 30 personel militer Korea Selatan melakukan latihan di pangkalan militerAnderson kemudian menyampaikan produk-produk kebutuhan sehari-hari, produk medis, dan lain sebagainya bagi sepuluh pulau di Mikronesia, dan akan kembali ke Korea Selatan pada 12 Desember.Para pasukan militer yang terlibat secara langsung untuk membungkus, mengangkut, dan menyampaikan bantuan Hari Natal tersebut, yang sekaligus bermanfaat meningkatkan operasi gabungan Angkatan Udara multilateral, khususnya operasi menjatuhkan bantuan dari pesawat.Angkatan Udara Korea Selatan mengatakan pihaknya akan berkontiribusi untuk meningkatkan citra korea Selatan sebagai anggota komunitas internasional melalui persiapan seksama dalam penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut.