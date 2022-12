Harga Konsumen Naik 5% di November

Photo : YONHAP News

Harga konsumen meningkat lima persen per tahun pada November, namun lajunya melambat dibandingkan sebulan sebelumnya.Menurut Badan Pusat Statistik Korea pada Jumat (02/12), indeks harga konsumen Korea Selatan tercatat di 109,10 di November, naik 5 persen dibandingkan setahun sebelumnya, meskipun merupakan kenaikan tahunan yang terendah sejak April saat tercatat kenaikan 4,8 persen.Harga konsumen turun 0,7 persen poin dibandingkan sebulan sebelumnya, tetap berada di kisaran 5 persen, berlanjut sejak Agustus, setelah mencapai 6,3 persen di juli yang menandai kenaikan terbesar dalam hampir 24 tahun terakhir.Harga produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan naik 0,3 persen per tahun di November, dibandingkan pertumbuhan 5,2 persen pada bulan sebelumnya.Harga produk industri naik 5,9 persen per bulan, juga mencatatkan perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya saat terjadi peningkatan 6,3 persen.Tingkat pertumbuhan harga listrik, gas, dan air tetap tidak berubah dari sebulan sebelumnya, yaitu sebesar 23,1 persen di November.Inflasi inti, yang mengecualikan volatilitas harga makanan dan minyak, naik 4,8 persen per tahun di November.