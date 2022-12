Kenaikan Cadangan Devisa Korsel Selama 4 Bulan Terakhir

Photo : YONHAP News

Bank Sentral Korea (BOK) mengatakan pada Senin (05/12) bahwa cadangan devisa Korea Selatan tercatat sebesar 416,1 miliar dolar AS pada bulan November, mengalami kenaikan sebanyak 2,09 miliar dolar AS dibandingkan sebulan lalu.Peningkatan cadangan devisa Korea Selatan telah dibukukan selama empat bulan terakhir sejak bulan Juli lalu berkat meningkatnya nilai aset dalam mata uang bukan dolar AS.Di antaranya, surat berharga seperti obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan tercatat senilai 365,62 miliar dolar AS pada akhir bulan lalu, naik 3,27 miliar dolar, sementara deposito mengalami penurunan 1,61 juta dolar, menjadi 26,68 miliar dolar AS.Hingga akhir bulan Oktober lalu, jumlah cadangan devisa Korea Selatan berada di urutan ke-9 terbesar di dunia.Jumlah cadangan devisa China tetap yang tertinggi di dunia, mencapai 3,524 triliun dolar, disusul oleh Jepang sebesar 1,194 triliun dolar.