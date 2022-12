AS Tetap Masukkan Korut dalam Daftar Negara yang Diperhatikan Terkait Kebebasan Beragama

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) kembali memasukkan Korea Utara dalam daftar negara yang mendapat perhatian khusus karena melakukan pelanggaran berat terkait kebebasan beragama.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan pada Jumat (02/12) waktu setempat mengatakan bahwa terdapat 12 negara yang menjadi perhatian khusus AS, termasuk di antaranya Korea Utara, Myanmar, China, Kuba, Iran, Pakistan, Rusia, Arab Saudi, Tajikistan, dan Turkmenistan.Blinken menuturkan bahwa negara-negara tersebut terlibat atau mentolerir pelanggaran berat terhadap kebebasan beragama.Kementerian Luar Negeri AS telah memasukkan Korea Utara dalam daftar tersebut pada tahun lalu, sehingga Korea Utara telah masuk dalam daftar selama 21 tahun berturut-turut.Menteri Blinken menambahkan bahwa Aljazair, Republik Afrika Tengah, Komoro, dan Vietnam juga dimasukkan dalam daftar pengawasan.