Blackpink Terpilih Sebagai Entertainer of the Year Versi TIME

Photo : YONHAP News

Perusahaan manajemen Blackpink, YG Entertainment, mengumumkan pada Selasa (06/12) bahwa Blackpink telah terpilih sebagai 'Penghibur Terbaik Tahun Ini' versi TIME Magazine, majalah mingguan Amerika Serikat (AS).Menurut TIME, Blackpink adalah ikon zaman sekarang yang telah memimpin tren dan tidak dapat disangkal telah menjadi grup wanita terbesar di dunia.Selain itu, Blackpink adalah grup K-pop yang telah menuai perstasi besar di berbagai tangga musik dan berhasil memperbarui rekornya melalui perilisan album resmi kedua mereka.TIME menyebut Blackpink yang telah menghiasi panggung MTV Video Music Awards di AS pada bulan Agustus lalu, kini tengah melakukan tur konser skala besar, serta menjadi penyanyi global dengan pelanggan YouTube terbanyak di dunia.Para anggota Blackpink mengatakan mereka merasa paling bahagia saat membuat musik dan menikmati setiap momen yang ada dengan bahagia, sehingga dapat menciptakan karya terbaik.Blackpink sebelumnya juga terpilih sebagai salah satu dari 'TIME 100 NEXT 2019′, dan dinominasikan sebagai 'Person of the Year' pada tahun 2020.