Photo : YONHAP News

The New York Times (NYT) Amerika Serikat (AS) memilih film Korea Selatan "Decision to Leave" karya sutradara Park Chan-wook sebagai salah satu dari 10 film terbaik sepanjang tahun 2022.Manohla Dargis, pemimpin kritikus film NYT menilai film "Decision to Leave" dapat dinikmati sebagai suatu permainan membingungkan seperti labirin.Terlebih lagi, dia membandingkan film Korea Selatan itu dengan film "Vertigo" karya sutradara Alfred Hitchcock yang menghadirkan protagonis wanita yang terlibat dalam kejahatan dan seorang detektif swasta.Ditambahkannya, "Decision to Leave" dikisahkan dalam alur berliku yang berfokus pada emosi, dan film ini dinilai merupakan tanggapan cerdas dan kreatif sutradara Park terhadap film "Vertigo".Evaluasi New York Times ini diharapkan dapat menjadi faktor baik yang menarik perhatian sineas lokal menjelang Academy Film Awards ke-95 yang akan digelar pada awal tahun depan.