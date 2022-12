James Cameron Sutradara 'Avatar' Hadiri Forum Internasional di Seoul

Photo : YONHAP News

James Cameron, sutradara film "Avatar" dan "Titanic", akan menghadiri sebuah forum internasional di Seoul pada Jumat (09/12).Forum 'Dialog Masa Depan untuk Inovasi Global 2022' diselenggarakan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan untuk membahas tugas-tugas yang ada di tengah masyarakat internasional dan solusinya.Menurut kementerian, selain sutradara James Cameron, forum tersebut juga akan dihadiri oleh sutradara Korea Selatan Kim Yong-hwa yang merupakan sutradara film seri "Along with the Gods".Kedua sutradara tersebut dikenal dengan keberhasilan mereka memimpin pasar film dengan karya-karyanya yang menggunakan teknik kamera terbaik.Kementerian mengatakan bahwa James Cameron yang merupakan sutradara besar film fiksi ilmiah dan Kim Yong-hwa yang mewikili Korea Selatan akan membahas pentingnya konten budaya serta masa depan teknologi dan kemanusiaan.Sementara itu, sutradara James Cameron juga akan memperkenalkan film terbarunya 'Avatar: The Way of Water' pada 14 Desember.Film Avatar kedua tersebut telah dipesan lebih dari 40 persen dan bertengger di peringkat pertama pemesanan tiket bioskop di Korea Selatan.