Gedung Putih : Korut Menjadi Tantangan Pencegahan Diperpanjang AS

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat senior Gedung Putih Amerika Serikat (AS) pada Selasa (06/12) menyerukan penguatan pencegahan yang diperpanjang AS bagi Korea Selatan dan Jepang, di tengah tantangan di kawasan Indo-Pasifik akibat ancaman nuklir Korea Utara.Kurt Campbell, Koordinator untuk Urusan Indo-Pasifik di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, membuat pernyataan tersebut dalam sebuah forum keamanan yang diselenggarakan oleh Institut Aspen, sebuah wadah pemikir yang berbasis di Washington, AS.Ditanya mengenai berkembangnya seruan untuk penempatan senjata nuklir di Korea Selatan, Campbell dilaporkan mengatakan bawah salah satu pencapaian besar di Indo-Pasifik selama beberapa dekade terakhir adalah stabilitas dan menekankan kembali kualitas pencegahan yang diperpanjang Amerika Serikat bersama payung nuklirnya.Dikatakannya bahwa banyak negara-negara di Asia dengan potensi kepemilikan senjata nuklir telah memilih untuk tidak memiliki senjata nuklir, dan bersandar pada kekuatan dan prediktabilitas pencegahan yang diperpanjang AS, yang saat ini sedang menghadapi ujian.Pejabat itu mengatakan bahwa tantangan besar datang dari ancaman nuklir Pyongyang, khususnya kemungkinan uji coba nuklir ketujuh, menambahkan bahwa perilaku dan ancaman Korea Utara mengganggu keamanan dan meningkatkan kekhawatiran di Asia Timur Laut.Dikatakannya bahwa ancaman yang dipublikasikan Rusia mengenai penggunaan senjata nuklir di Ukraina dan upaya China mendorong kemampuan nuklirnya juga memicu seruan pengembangan senjata nuklir di negara-negara lain.Dia menekankan bahwa AS harus memperjelas kepada Korea Selatan, Jepang, dan negara-negara lain bahwa pencegahan nuklir AS tetap kuat dan komitmen pencegahan serupa di Indo-Pasifik tidak tergoyahkan.