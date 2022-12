Neraca Transaksi Berjalan Korsel di Oktober Catatkan Surplus 880 Juta Dolar AS

Photo : YONHAP News

Neraca perdagangan kembali mengalami defisit pada bulan berjalan, namun neraca perdagangan secara keseluruhan tetap membukukan surplus.Menurut data statistik dari Bank Sentral Korea Selatan (BOK), neraca transaksi berjalan di bulan Oktober mengalami surplus sebesar 880 juta dolar AS.Namun, volume surplus mengalami penurunan tajam sebesar 7,13 miliar dolar AS dibandingkan 8 miliar dolar AS yang tercatat pada bulan yang sama tahun lalu.Surplus neraca transaksi berjalan Korea Selatan terus dipertahankan selama 23 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 sampai Maret tahun ini, namun mulai mencatatkan defisit pada April akibat peningkatan impor dan dividen investor asing.Khususnya, neraca perdagangan mengalami defisit tajam sebesar 7,58 miliar dolar AS dibandingkan setahun lalu.Nilai ekspor mencapai 52,59 miliar dolar AS, menurun 3,36 miliar dolar akibat stagnasi ekonomi global.Nilai ekspor semikonduktor dan produk petrokimia masing-masing menurun 16,4 persen dan 13,4 persen, serta ekspor ke China dan Jepang mengalami kemerosotan.Sedangkan nilai impor meningkat 4,22 miliar dolar AS dibandingkan setahun lalu, tercatat sebesar 54,7 miliar dolar sebagaimana tercatat peningkatan nilai impor bahan baku, peralatan pengangkutan, mobil, dan lainnya.Neraca jasa mencatatkan sedikit surplus senilai 50 juta dolar AS, namun selisih surplus tersebut berkurang 590 juta dolar.Defisit di bidang jasa perjalanan mengalami pemulihan berkat pelonggaran aturan pencegahan COVID-19, mencatatkan 540 juta dolar AS.