Wamenlu AS Kunjungi Korsel Bahas Isu Korut

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel Kritenbrink mengunjungi Korea Selatan pada Senin (12/12) setelah kunjungan ke China.Dalam kunjungannya di Seoul, Kritenbrink bersama Direktur Senior Dewan Keamanan Nasional AS untuk China dan Taiwan Laura Rosenberger menggelar serangkaian pertemuan dengan pejabat senior Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Selasa (13/12) dan kemudian dijadwalkan bertolak menuju Jepang pada Rabu (14/12).Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa dalam perjalanannya ke Korea Selatan, China, dan Jepang, kedua pejabat mengadakan pembicaraan mengenai berbagai masalah bilateral dan regional.Peluncuran rudal Korea Utara yang berkelanjutan dan kekhawatiran Korea Selatan mengenai Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) AS dilaporkan menjadi agenda utama dalam pembahasan di Seoul.Kritenbrink sebelumnya telah melawat ke Korea Selatan pada bulan Agustus untuk membahas masalah IRA dan isu Korea Utara bersama sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park Jin.