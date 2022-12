Utusan Nuklir Korsel, AS, dan Jepang Bertemu di Jakarta, Indonesia

Photo : YONHAP News

Utusan nuklir dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang mengadakan pertemuan di Jakarta, Indonesia, pada hari Selasa (13/12) untuk pertama kalinya sejak pertemuan pada 7 September di Tokyo, Jepang.Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Kim Geon, Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara Sung Kim, dan Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang Takehiro Funakoshi berbagi evaluasi mengenai situasi terkini di Semenanjung Korea dan membahas langkah pencapaian denuklirsasi Korea Utara.Pada hari Senin (12/12) kemarin, pertemuan antara utusan nuklir Korea Selatan dan AS digelar, serta dilaporkan pertemuan antara utusan nuklir Korea Selatan dan Jepang juga akan digelar usai pertemuan trilateral hari Selasa (13/12) ini.Ketiga negara sebelumnya telah mengumumkan sanksi mandiri secara bersamaan pada tanggal 2 Desember guna meningkatkan efektivitas sanksi internasional terhadap Korea Utara.Diperkirakan ketiganya akan membahas masalah sanksi Korea Utara secara lebih mendalam dan langkah tanggapan jika Korea Utara melakukan provokasi signifikan di masa depan.