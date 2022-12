Korsel Tambah 'Subsidi Orang Tua' Mulai Januari

Photo : YONHAP News

Pemerintah sediakan 'subsidi orang tua' yang baru, yaitu subsidi sebesar 700 ribu won untuk rumah tangga yang membesarkan anak berusia di bawah 1 tahun dan 350 ribu won bagi rumah tangga yang mengasuh anak berusia 1 tahun.Waktu penitipan anak, layanan pengasuhan anak, dan lain sebagainya juga ditingkatkan, dan fasilitas pengasuhan anak publik ditambah sebanyak 500 unit hingga tahun 2027.Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan meluncurkan komisi kebijakan pengasuhan anak pada hari Selasa (13/12) dan menetapkan 'Rencana Dasar Pengasuhan Anak untuk Jangka Menengah dan Panjang ke-4'.Pada tahun ini, pemerintah telah menyalurkan subsidi sebesar 300 ribu won per bulan kepada orang tua yang membesarkan anak di bawah usia 1 tahun dan 500 ribu won per bulan bagi orang tua yang harus menggunakan fasilitas penitipan anak.Namun, mulai tahun depan, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 700 ribu won kepada orang tua yang mengasuh sendiri anak berusia di bawah 1 tahun maupun yang menggunakan fasilitas penitipan anak.Sementara bagi orang tua yang mengurus sendiri anak berusia 1 tahun akan menerima subsidi sebesar 350 ribu won per bulan dan 500 ribu won per bulan bagi orang tua yang menggunakan fasilitas pengasuhan.Mulai tahun 2024, pemerintah akan memberikan subsidi sebesar 1 uta won bagi para orang tua yang mengasuh anak berusia di bawah 12 bulan dan 500 ribu won untuk orang tua yang mengasuh anak berusia 1 tahun.Pemerintah juga akan memperpanjang waktu layanan pengasuhan anak hingga 4 jam sehari dan menambah jumlah rumah tangga yang dapat memanfaatkan layanan tersebut hinga 85 ribu rumah tangga.Sistem evaluasi fasilitas pengasuhan anak pun akan dilakukan bersama orang tua, pakar pendidikan, dan lainnya, serta hasil evaluasi diumumkan secara lebih rinci.Untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi tenaga pendidik di fasilitas pengasuhan anak, pemerintah juga memperkenalkan sistem departemen ke dalam sistem pelatihan tenaga pendidik.Melalui 'Rencana Dasar Pengasuhan Anak untuk Jangka Menengah dan Panjang ke-4' ini, pemerintah menyatakan pihaknya menargetkan pertumbuhan kualitas layanan pengasuhan anak selama lima tahun ke depan.