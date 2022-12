AS Bentuk Pasukan Ruang Angkasa di Korsel untuk Tanggapi Ancaman Korut

Photo : YONHAP News

Pasukan Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan (USFK) pada Rabu (14/12) menggelar upacara peresmian Pasukan Ruang Angkasa AS di Korea Selatan, yang disebut dengan singkatan SPACEFOR-KOR, di pangkalan Osan, Provinsi Gyeonggido.Pasukan Ruang Angkasa AS di Korea Selatan diluncurkan di bawah naungan Komando Angkatan Ruang Angkasa Indo-Pasifik AS.Menurut USFK, Pasukan Ruang Angkasa tersebut akan menyediakan kemampuan khusus ruang angkasa dan fungsi kontrol komando ruang angkasa kepada Pasukan AS di Korea Selatan, serta menjalankan misi terkait sistem peringatan rudal di kawasan regional, jaringan kontrol satelit militer, GPS, dan layanan komunikasi satelit.Komando Ruang Angkasa AS, yang didirikan pada akhir 2019, telah meluncurkan tiga Pasukan Ruang Angkasa yang ditempatkan di luar teritori AS, termasuk Komando Ruang Angkasa Indo-Pasifik dan Komando Ruang Angkasa untuk wilayah Timur Tengah.Pasukan AS di Korea Selatan berharap peluncuran Pasukan Ruang Angkasa di Korea Selatan akan memungkinkan sistem peringatan rudal secara real time, mengingat seriusnya ancaman rudal dan nuklir Korea Utara, termasuk peluncuran uji coba rudal balistik antar-benua (ICBM).