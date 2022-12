Film Korsel

Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan "Decision to Leave" yang disutradarai Park Chan-wook dinominasikan sebagai karya terbaik di ajang penghargaan Critics Choice Awards (CCA) Amerika Serikat untuk kategori film bahasa asing.Panitia CCA pada Rabu (14/12) waktu setempat mengumumkan film "Decision to Leave" dinominasikan sebagai film berbahasa asing terbaik.Film "Decision to Leave" akan bersaing dengan film Jerman "All Quiet on the Western Front", film Argentina "Argentina, 1985", film India "Rise Roar Revolt" dan lainnya di kategori film bahasa asing.Sementara itu, CCA pada 6 Desember juga menominasikan drama Korea Selatan "Extraordinary Attorney Woo" dan "Pachinko" di kategori drama berbahasa asing ​terbaik.Dengan demikian, 3 karya Korea Selatan telah dinominasikan di CCA kali ini. Saat ini perhatian tertuju pada apakah karya Korea Selatan dapat meraih kemenangan keempat di CCA atau tidak, setelah kemenangan film "Parasite" di tahun 2020, film "Minari" di tahun 2021, dan drama "Squid Game" di 2022.CCA akan diselenggarakan di Fairmont Century Plaza Hotel, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 15 Januari tahun depan.