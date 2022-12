AL Korsel dan AS Gelar Latihan Militer Gabungan

Photo : YONHAP News

Angkatan Laut (AL) Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) baru-baru ini menggelar latihan militer gabungan untuk mempererat interoperabilitas.Mwnurut Komando Indo-Pasifik AS pada Minggu (18/12), team SEAL yang berbasisbdi Pesisir Barat dan Pasukan Khusus Perang Flotilla AL Korea Delatan menyelesaikan latihan bilateral pada 9 Desember.Komando AS mengatakan dalam sebuah pernyataan di situs webnya bahwa latihan tersebut menyediakan kesempatan untuk meningkatkan interoperabilitas dan memperkuat hubungan antara pasukan operasi khusus strategis negara-negara mitra di kawasan Indo-Pasifik.Latihan yang berlangsung selama 2 minggu di Pusat Perang Khusus AL AS di Coronado, California, AS, tersebut dilaporkan termasuk latihan senjata dinamis dan statis, latihan kombat, pengetahuan dan rencana misi, serta pertukaran budaya.Operator perang khusus AL Korea Selatan dilaporkan mengatakan bahwa kedua pihak berhasil mendoronh kemampuan operasi gabungan antara keduanya.Seorang pejabat AL AS Perang Khusus mengatakan bahwa latihan tersebut menunjukkan interoperabilitas dan penyelesaian, mengasah kesiapan, dan memperlihatkan komitmen kuat untuk kebebasan dan keterbukaan Indo-Pasifik.