AS Komunikasi Rutin dengan Korsel dan Jepang Terkait Peluncuran Rudal Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Senin (19/12) mengatakan bahwa AS sedang berkomunikasi dengan sekutunya Korea Selatan dan Jepang secara rutin terkait peluncuran rudal Korea Utara.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ned Price merilis pernyataan tersebut dalam sebuah pengarahan pers saat ditanya apakah ketiga negara berbagi informasi terlebih dahulu terkait peluncuran rudal Korea Utara.Dikatakannya bahwa Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan organisasi-organisasi AS lainnya sedang berkomunikasi dengan para sekutu terkait penilaian mereka atas provokasi Korea Utara.Namun demikian, dikatakannya bahwa rincian teknis mengenai sistem peringatan awal harus didiskusikan bersama Pentagon.Sembari mengecam peluncuran rudal-rudal balistik jarak menengah Korea Utara baru-baru ini, Price mengonfirmasi kembali bahwa AS tidak memiliki kebijakan bermusuhan terhadap Korea Utara dan mendesak rezim tersebut untuk menanggapi seruan untuk mengambil langkah diplomatik substansial dan pragmatis.