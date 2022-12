Kementerian Keuangan AS : IRA Kemungkinan Berlaku Mulai Maret 2023

Photo : YONHAP News

Pasal dalam Undang Undang Pengurangan Inflasi (IRA) Amerika Serikat yang mengecualikan subsidi pajak bagi mobil listrik yagn dirakit di luar Ameriakt Utara, termasuk Korea Selatan, akan diterapkan mulai Maret tahun depan.Kementerian Keuangan AS mengumumkan jadwal perilisan rincian ketentuan terkait pajak dalam penerapan IRA pada Senin (19/12) waktu setempat.Menurutnya, kementerian akan mempublikasikan informasi terkait persyaratan komponen mineral utama atau suku cadang baterai dalam IRA hingga akhir tahun ini.Ditambahkan pula, informasi tersebut bermanfaat bagi pihak produsen untuk membedakan kendaraan yang dapat menerima subsidi pajak IRA dan tidak.Pihaknya juga menyatakan persyaratan terkait komponen mineral utama dan suku cadang baterai akan diterapkan setelah Kementerian Keuangan AS mempublikasikan aturan yang lebih rinci pada Maret tahun depan.Namun, tidak disebutkan kapan pihaknya akan mengumumkan rincian pasal mengenai 'perakitan akhir di AS'.Pemerintah Korea Selatan telah menyampaikan permintaan pelonggaran persyaratan 'perakitan akhir di AS' agar perusahaan Hyundai Motor Company yang masih sedang membangun pabrik mobil listrik di AS juga dapat menerima subsidi potongan pajak yagn dimuat dalam IRA.