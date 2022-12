Twice, Girl Group K-Pop dengan Lagu Terbanyak Didengarkan di Spotify AS

Photo : YONHAP News

Agensi hiburan JYP menyatakan pada Selasa (20/12) bahwa girl group Korea Selatan, Twice, terpilih sebagai girl group K-pop dengan lagu yang paling banyak diputar secara streaming di Spotify Amerika Serikat (AS).Lagu-lagu Twice telah diputar sebanyak 289.410.000 kali hingga tanggal 15 Desember tahun ini di AS, dan jumlah streaming seluruh lagu Twice yang terdaftar di Spotify telah diputar 5,5 miliar kali di seluruh dunia.Twice merilis album 'BETWWEN 1&2' pada Agustus, dan melanjutkan popularitasnya di tahun ketujuh setelah debut.Album tersebut sempat menempati urutan ketiga di tangga lagu 'Billboard 200', serta membawa Twice berhasil menempati urutan puncak 'Artis Top 100'.