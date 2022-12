AU Korsel dan AS Gelar Latihan Militer Gabungan

Photo : YONHAP News

Angkatan Udara (AU) Amerika Serikat (AS) menggelar latihan militer gabungan dengan Angkatan Udara Korea Selatan dengan mengerahkan pesawat pengebom strategis B-52H dan pesawat tempur F-22 ke wilayah Semenanjung Korea.Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan pada Selasa (20/12) bahwa latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan AS digelar di sekitar daerah Pulau Jejudo di Zona Identifikasi Pertahanan Udara Korea Selatan (KADIZ).Latihan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan operasi militer gabungan antara kedua negara saat pesawat pengebom AS dikerahkan di Semenanjung Korea.Pengerahan pesawat pengebom strategis B-52H dan pesawat tempur F-22 tersebut dilaksanakan sesuai kesepakatan antara Menteri Pertahanan Korea Selatan dan AS dalam pertemuan konsultasi keamanan antara Korea Selatan dan AS ke-54 pada 3 Desember lalu.Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan kedua negara akan memperkuat kemampuan pencegahan ancaman rudal dan nuklir Korea Utara.