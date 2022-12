Kemhan AS: Pengembangan Satelit Pengintai Korut Buktikan Pentingnya Ruang Angkasa

Photo : YONHAP News

Daripada memberikan evaluasi jelas mengenai kemampuan pengembangan satelit pengintai Korea Utara, Amerika Serikat (AS) malah merilis pandangan yang menyebut hal tersebut menjadi bukti pentingnya ruang angkasa.Juru Bicara Kementerian Pertahanan AS Patrick Ryder tidak memberikan rincian terkait kemampuan pengembangan satelit pengintai militer Korea Utara, namun mengatakan bahwa pengumuman Korea Utara mengenai pengembangan satelit pengintai justru membuktikan pentingnya luar angkasa di lingkungan keamanan akhir-akhir ini.Dia melanjutkan bahwa latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS yang terus dilanjutkan hingga saat ini mengonfirmasi kekuatan aliansi kedua negara, sekaligus menunjukkan tujuan utama pencegahan provokasi.Sementara itu, mengingat adanya indikasi kemungkinan peluncuran rudal balistik antar-benua (ICBM) Korea Utara dari sudut normal, Kementerian Luar Negeri AS berulang kali menyerukan agar Pyongyang kembali berdialog, mengatakan upaya pengembangan nuklir serupa bukan hanya tidak diperlukan tetapi juga berbahaya.Sementara itu, Angkatan Udara AS menghentikan latihan armada pesawat pengebom B-2, setelah sebuah pesawat B-2 dilaporkan melakukan pendaratan darurat di landasan pacu akibat malfungsi di tengah penerbangan pada 10 Desember.Atas munculnya kekhawatiran peningkatan ancaman keamanan, Pentagon menekankan kemampuan tanggapan pertempuran AS, sebagaimana dikatakannya AS memiliki berbagai pesawat tempur strategis untuk menghadapi ancaman apapun dan kapan saja.