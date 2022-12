Korsel dan AS akan Terapkan Skenario Latihan Realistis Tanggapi Ancaman Nuklir Korut

Photo : YONHAP News

Pihak militer Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan mengembangkan skenario latihan yang "realistis" dengan mempertimbangkan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara dalam latihan gabungan tahun depan.Dalam pertemuan para komandan tinggi militer yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup pada hari Rabu (21/12), para peserta rapat membahas tentang pencapaian di bidang pertahanan tahun ini dan tugas utama di tahun 2023.Pihak militer berencana akan menggelar sekitar 20 latihan gabungan pada semester pertama tahun depan dengan intensitas yang sama dengan latihan lapangan Foal Eagle yang ditangguhkan pada tahun 2019 saat adanya indikasi kemungkinan rekonsiliasi dengan Korea Utara.Untuk memajukan aliansi dengan AS, diskusi diadakan tentang cara-cara untuk merevisi strategi pencegahan yang dirancang khusus (TDS) oleh kedua negara sekutu serta mengenai penempatan aset strategis AS di Semenanjung Korea sebagai bagian dari pencegahan yang diperpanjang yang disediakan oleh AS.Selain itu, mulai tahun depan, sebuah unit baru akan dibentuk di bawah Kepala Staf Gabungan (JCS) untuk menanggapi ancaman nuklir dan senjata pemusnah massal (WMD) Korea Utara.