Photo : YONHAP News

Film Korea Selatan "Decision to Leave" yang disutradarai Park Chan-wook masuk dalam daftar kandidat awal nominasi penghargaan Academy Award ke-95.American Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), yang merupakan penyelenggaran penghargaan Oscar, pada Rabu (21/12) waktu setempat mengumumkan daftar kandidat awal (shortlist) untuk Penghargaan Film Internasional, termasuk film "Decision to Leave".Dalam shortlist tersebut, pihak Academy Award menyeleksi 15 film dari 92 negara untuk kandidat awal penerima penghargaan Oscar.Dalam pengumuman nominasi untuk semua kategori Oscar diumumkan pada 24 Januari tahun depan, hanya lima Film Internasional terpilih yang akan dinominasikan.Selain film "Decision to Leave", film Argentina "Argentina, 1985", film Kamboja "Return to Seoul", film Jerman "All Quiet on the Western Front" juga masuk dalam kandidat awal tersebut.Academy Award ke-95 akan diselenggarakan di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat, pada 12 Maret 2023.