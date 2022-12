70 Tahun Aliansi, Korsel dan AS Pertimbangkan Penggelaran Demonstrasi Senjata Gabungan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan demonstrasi kekuatan bersenjata gabungan skala besar pada tahun depan dalam rangka memperingati 70 tahun aliansi kedua negara.Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada hari Kamis (22/12) mengatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan berbagai pilihan yang tersedia untuk memamerkan keunggulan militer Korea Selatan dan kemampuan pencegahan luar biasa dari aliansi Korea Selatan dan AS kepada Korea Utara, dan dikatakannya bahwa demonstrasi kekuatan bersenjata adalah salah satu opsi yang dipertimbangkan.Ditambahkannya bahwa pada kegiatan serupa sebelumnya, nama, skala, dan objek yang dipamerkan berbeda-beda setiap tahunnya.Demonstrasi persenjataan gabungan Korea Selatan dan AS telah dilakukan sejak tahun 1977, sekaligus merupakan latihan untuk memperkuat tekad dalam menanggapi provokasi musuh melalui demonstrasi daya tembak senjata mutakhir dari kedua negara.Jika latihan serupa digelar pada tahun depan, maka akan menjadi yang pertama sejak tahun 2017.