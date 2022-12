Kemlu Krosel Kecam Transaksi Senjata Korut dan Grup Wagner Rusia

Photo : YONHAP News

Terkait pengumuman Gedung Putih Amerika Serikat (AS) yang mengklaim Korea Utara telah menjual senjata ke perusahaan tentara bayaran swasta Rusia, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengecam tindakan Korea Utara yang melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Menurut Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Gedung Putih mengumumkan bahwa Korea Utara menjual roket dan rudal infanteri kepada Grup Wagner pada bulan lalu, dan pihaknya mengecam tindakan tersebut yang dikatakan merusak perdamaian dan stabilitas internasional.Ditambahkan pula, pihak Korea Selatan terus melakukan pembahasan bersama AS, dan akan mendukugn rencana AS untuk membawa masalah tersebut ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.Sebelumya, Koordinator Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih untuk Komunikasi Strategis John Kirby mengatakan bahwa Korea Utara menyelesaikan pengiriman senjata kepada Grup Wagner pada bulan lalu, sehingga pihaknya akan membawa isu pelanggaran resolusi tersebut ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.