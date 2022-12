Gedung Putih: AS Komunikasi Erat dengan Korsel Terkait Drone Korut

Photo : YONHAP News

Gedung Putih mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) sedang berkonsultasi dengan Korea Selatan mengenai drone-drone Korea Utara yang melanggar wilayah udara Korea Selatan pada hari Senin (26/12), sembari mengonfirmasi kembali komitmen untuk mempertahankan Korea Selatan.Seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan bahwa AS mengetahui mengenai laporan drone Korea Utara yang terbang melewati Garis Demarkasi Militer, dan sedang berkonsultasi erat dengan Korea Selatan mengenai sifat serangan tersebut.Dikatakannya bahwa AS mengetahui pentingnya Korea Selatan melindungi wilayah teritorialnya dan AS berkomitmen kuat untuk mempertahankan Korea Selatan.Lima drone Korea Utara melewati perbatasan antar-Korea pada hari Senin (26/12) pukul 10.25 waktu Korea dan melanggar wilayah udara Korea Selatan selama 5 jam, membuat Korea Selatan segera mengerahkan pesawat tempur dan helikopter penyerang untuk menanggapi hal tersebut.