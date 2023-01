Biden: AS Tidak Bahas Latihan Nuklir Bersama Korsel

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden membantah AS tengah membahas cara untuk bersama merencanakan dan mengoperasikan aset-aset nuklir AS untuk menanggapi ancaman nuklir Korea Utara.Gedung Putih mengatakan bahwa Presiden Biden harus menanggapi dengan "tidak" kepada para wartawan saat ditanya secara langsung apakah negara-negara sekutu sedang membahas "latihan nuklir gabungan" sebagaimana istilah tersebut hanya dapat digunakan untuk latihan yang melibatkan negara-negara pemilik senjata nuklir.Dalam sebuah wawancara bersama media lokal yang dirilis pada Senin (02/01), Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa Seoul dan Washington sedang membahas kemungkinan rencana dan latihan gabungan menggunakan aset-aset nuklir AS dalam langkah meningkatkan pencegahan yang diperpanjang, menambahkan bahwa AS juga bersikap cukup positif mengenai gagasan tersebut.Tanggapan Biden tersebut tampak bertentangan dengan pernyataan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, namun Presiden AS tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pernyataan itu.Seorang pejabat di pemerintahan Biden mengatakan bahwa latihan nuklir gabungan dengan Korea Selatan akan sulit dilaksanakan sebagaimana Korea Selatan bukanlah negara pemilik senjata nuklir, namun Washington mengupayakan peningkatan upaya gabungan bersama Seoul untuk melawan ancaman Korea Utara.Menurut Reuters pada Senin (02/01), seorang pejabat mengatakan bahwa kedua negara sekutu mempertimbangkan "peningkatan pembagian informasi, memperluas latihan menghadapi situasi darurat dan latihan simulasi yang dirancang untuk menguji kemampuan teoritis", namun latihan nuklir gabungan hanya dilakukan bersama negara-negara pemilik nuklir.Setelah pernyataan Biden tersebut, Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengonfirmasi kembali bahwa kedua negara sekutu sedang membahas pembagian informasi dan operasi aset-aset nuklir AS, serta rencana gabungan dan implementasinya.