Cadangan Devisa Korsel Naik 2 Bulan Berturut-turut di Desember

Cadangan devisa Korea Selatan naik selama dua bulan berturut-turut di Desember.Menurut Bank Sentral Korea (BOK) pada Rabu (04/01), jumlah cadangan devisa Korea Selatan tercatat sebanyak 423,16 miliar dolar AS hingga akhir bulan lalu, naik 7,06 miliar dolar dibandingkan sebulan sebelumnya.Cadangan devisa tersebut naik selama dua bulan berturut-turut setelah sempat turun selam tiga bulan berturut-turut di Agustus hingga Oktober.Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya nilai aset non-dolar AS saat dikonversi ke dolar AS, seiring melemahnya dolar AS sebesar 2,8 persen terhadap 6 mata uang utama pada Desember.Hingga akhir November, Korea Selatan merupakan pemegang cadangan devisa terbesar kesembilan di dunia. China berada di puncak daftar dengan 3 triliun dolar AS, diikuti oleh Jepang, Swiss, dan Rusia.