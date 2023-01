KTT AS dan Jepang Digelar di Washington pada 13 Januari

Photo : YONHAP News

Gedung Putih mengungkapkan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Amerika Serikat pada tanggal 13 Januari.Dalam pernyataan yang dirilis pada Selasa (03/01) waktu setempat, Gedung Putih membeberkan bahwa kedua pucuk pimpinan tersebut dijadwalkan akan membahas berbagai agenda, seperti isu nuklir Korea Utara, invasi Rusia ke Ukraina, masalah di kawasan Indo-Pasifik, dan lainnya.PM Kishida dalam sebuah konferensi pers tahun baru di hari yang sama, menyampaikan akan melakukan kunjungan ke Prancis, Italia, Inggris, Kanada, dan AS mulai tanggal 9 Januari.Sehubungan dengan KTT bersama Presiden Biden, PM Kishida mengatakan bahwa kedua negara akan kembali mengonfirmasi hubungan kerja sama yang lebih erat, sembari mengutip persekutuan antara AS dan Jepang yang lebih kuat di dalam maupun luar negeri.Ini akan menjadi kunjungan pertama PM Kishida ke Gedung Putih untuk bertemu dengan Presiden Biden sejak menjabat di Oktober 2021.